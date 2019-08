Tavars: ZZS iestāsies par uzņēmēju problēmu risināšanu un nabadzības mazināšanu

Politiķis, kurš ir arī ZZS veidojošās Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs, norādīja, ka, iestājoties par nacionālajām vērtībām, partiju apvienība līdz ar to piedāvā alternatīvu citam politiskajam virzienam, ko aizstāv atsevišķi politiķi, piemēram, daļa no citiem Eiropas "zaļajiem". Šis otrs virziens ir Eiropas Savienības federālisms, atteikšanās no nacionālo valstu principa un saplūšanu "vienotā masā", un ZZS ir pret šādu pieeju, uzsvēra Tavars.