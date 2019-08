16. augustā pirmizrādi piedzīvos intriģējoša pašmāju zinātniskās fantastikas drāma "Tur" , kas līdz ar klimata pārmaiņām un Marsa iekarošanu skar mūsdienās ļoti aktuālu un apspriestu tēmu - mākslīgo intelektu un tā lomu sabiedrībā. Tiesa, mākslīgais intelekts (angļu: Artificial intelligence — AI) zinātnē joprojām ir "bērna autiņos" un vispārīgo ideju - datorsistēmām iedvest spēju mācīties no zināmas datu kopas un rezultātā identificēt dažādus modeļus, un pieņemt lēmumus bez cilvēka starpniecības - attaisno vēl ļoti minimāli, tomēr katram no mums (īpaši kino un literatūras ietekmē) apziņā vai zemapziņā gruzd jautājums - kā būtu, ja mākslīgais cilvēks kādreiz aizvietotu īstu cilvēku?

Lai pirmais met akmeni tas, kurš nav sapņojis par to, ka kādreiz varētu atrast sev ideālo draugu, ideālo sievieti, vīrieti vai vienkārši cilvēku, kas mūs nenosodītu, piekristu visam, ko mēs sakām, mīlētu mūs, kalpotu mums un vispār - nekristu mums uz nerviem. Diemžēl, bet ideālais cilvēks pasaulē neeksistē, jo pat Jēzum galvā noteikti bija pašam savi "velni", tāpēc mākslīgais intelekts, kas kā zinātņu nozare mūsdienās kļūst arvien ietekmīgāka ne tikai popkultūrā, bet arī pašā zinātnē, katra sapņotāja prātā, vieš cerību, ka drīz, pavisam drīz mēs varēsim pie vīna glāzes izkratīt sirdi izcili labam, tiesa, mākslīgam klausītājam, kuram nav saprotami nekādi savtīgi mērķi vai kaitinošas drāmas. Bet pēc tam, kad apnikušas "dzelzs mutes" runas, mierīgu sirdi mēs varētu noraut kloķi un izslēgt mākslīgo cilvēciņu, pārsviest to pār plecu un aiznest uz guļamistabu, un vēsu prātu pagrūst to pagultē - tā teikt, līdz nākamajai reizei, kad savajadzēsies laba drauga.