Gatavojoties koncertam: kas jāzina par Father John Misty

Tilmans, vēl nebūdams zināms kā Father John Misty, izdevis septiņus soloalbumus, kā arī laikā no 2008. līdz 2012. gadam bijis amerikāņu indīfolka grupas "Fleet Foxes" bundzinieks.

Tiesa, ne visiem izdodas tikt klāt un līdz galam izprast mūziķa daiļradi. Arī intervijās Father John Misty ir "cietais rieksts". "Cilvēki vai nu piekrīt, ka domāju to, ko saku, vai arī uzskata, ka tie ir kaut kādi murgaini "beta-vīrieša" izdomājumi. Patiesība ir kaut kur pa vidu. Visa mana mūzika ir kaut kur pa vidu," kādā intervijā atklājis mūziķis.

Cita starpā, tiem, kuriem ir svarīga mūziķa sasaiste ar "lielajiem" vārdiem, - Tilmana talants nav palicis nepamanīts. Mūziķis ir sadarbojies ar Bejonsi (Beyonce), Lēdiju Gāga (Lady Gaga), filmējies Lanas del Rejas (Lana del Rey) klipā "Freak", un pat parādījies 2018. gada Holivudas filmā "Viesnīca "Artemīda"" (Hotel Artemis) kopā ar seriāla "This Is Us" zvaigzni Sterlingu K. Braunu (Sterling K. Brown).