Arhitektūras izgāšanās - Ziemeļkorejas piramīdas viesnīca

Iemesls, kādēļ Ziemeļkorejas valdība nolēma sākt grandiozas viesnīcas būvniecību, bija Vasaras olimpiskās spēles Dienvidkorejā, Seulā 1988. gadā, turklāt tajā pašā gadā Singapūrā tapa Dienvidkorejas arhitektu projektētais "The Westin Stamford" - augstākā viesnīca pasaulē. Kā prettriecienu Dienvidkorejai, ziemeļu brāļi noorganizēja tikpat lielu sporta pasākumu - 1989. gada Pasaules jaunatnes un skolu festivālu, kas bija sociālistu versija par Olimpiskajām spēlēm.

Viesnīcai ir trīs spārni, katrs no tiem 75 grādu slīpumā, tādējādi veidojot piramīdas formas konstrukciju. Pēdējie 15 viesnīcas stāvi ir paredzēti restorānu vajadzībām un skatu laukumiem.

Atšķirībā no citiem debesskrāpjiem Phenjanas viesnīca ir celta no dzelzsbetona, nevis tērauda: lai šādas konstrukcijas ēka būtu droša, tās augšējiem stāviem pakāpeniski jākļūst vieglākiem, tā britu medijam CNN skaidro Singapūras arhitekts Kalvins Čua. "Viņiem nebija tā laika moderno būvmateriālu, tāpēc visu viesnīcu cēla no betona. Ja ēka būtu taisnstūra formas, tā varētu būt nedroša," atklāj arhitekts.