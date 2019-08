Kalnciema kvartālā norisināsies „Etsy” tirgus

Ņemot vērā to, ka Kalnciema kvartāla tirgū jau daudzus gadus piedalās starptautiskās tirdzniecības platformas Etsy tirgotāji no Latvijas, 17. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00 notiks „Etsy” tirgus. Šajā dienā norisināsies bērnu darbnīcas un neformāla tikšanās ar Etsy un Kalnciema kvartāla tirgotājiem, lai dalītos savstarpējos biznesa padomos.