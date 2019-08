Policisti Mīlgrāvī aizturējuši vīrieti, kurš naktī pa ielu nesis segā ievīstītu līķi

Izmeklēšanas laikā VP Rīgas Ziemeļu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas likumsargi ir ieguvuši informāciju, ka tovakar aizdomās turētais 41 gadus vecais vīrietis ar savu nu jau bojāgājušo 28 gadus veco paziņu dzīvoklī Rīgā, Mīlgrāvī, svinējuši kādu svarīgu un patīkamu dzīves notikumu. Pašreizējā informācija liecina, ka alkohola lietošanas laikā starp abiem vīriešiem sācies strīds. Tā karstumā 41 gadu vecais vīrietis ar nazi iedūris savam paziņam kājā, trāpot artērijā, pēc kā cietušais zaudējis daudz asiņu un gājis bojā. Pēc tam vainīgais nolēmis atbrīvoties no līķa, to noslīcinot netālu esošā ūdenstilpē. Lai neviens nepamanītu, kā viņš velk mirušo pa ielu, viņš to ievīstījis segā.