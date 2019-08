VARAM izstrādātajā pašvaldību kartē būs arī Ulbrokas novads, kurā ietilps Stopiņu, Garkalnes un Ropažu pašvaldības

Šīs izmaiņas skar arī Salaspils novadu, kas jaunajā iedalījuma projektā paliek esošajās robežās, un apvienoto Ādažu novadu, kur līdz ar to vairs neietilpst Garkalnes novads. Līdz ar to konceptuālajā ziņojumā iestrādātais jaunais teritoriālā piedāvājuma modelis paredz samazināt pašvaldību skaitu no 119 uz 36.