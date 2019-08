Līdz ar to rodas jautājums, vai gadījumā Rietumvalstīm Baltijas ceļš, kurš atklāti pauda vēstījumu, ka kāda PSRS teritorijas daļa tai pieder nelikumīgi, nebija traucēklis?

Galu galā, no vienas puses, ir nepieciešams atbalstīt cilvēku tiesības atklāti paust nosodījumu par to, ka viņu teritorija ir nelikumīgi iekļauta kādas citas valsts sastāvā. Tomēr, no otras puses, šāda tiesību atbalstīšana var saniknot valdību Maskavā, ar kuru ir nepieciešams runāt par tādiem jūtīgiem jautājumiem kā kodolieroču bruņojuma samazināšana u.c. Atbildēt uz šo jautājumu portāls TVNET lūdza vēsturniekus un starptautisko attiecību ekspertus.