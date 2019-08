Sirmgalvim operācijas laikā rīklē iesprūdušie zobi sagādā virkni nedienu

Izrādījās, ka sirmgalvis savā pēdējā dienā slimnīcā bija nozaudējis zobu protēzes, kas sastāvēja no metāla platītes un trim mākslīgajiem zobiem. Ārsti domā, ka protēze ieslīdēja rīklē operācijas laikā.

Ārsti nekavējoties veica ārkārtas operāciju, lai pacientu atbrīvotu no svešķermeņa. Procedūra beidzās veiksmīgi, un sirmgalvis pēc sešām dienām no slimnīcas tika izrakstīts. Tiesa, vēl pēc divām dienām viņam atkal nācās doties uz slimnīcu, jo brūces nebeidza pūžņot, kā arī viņš bija zaudējis tik daudz asiņu, ka bija nepieciešama to pārliešana.