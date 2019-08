"Arco Real Estate": Darījumu skaits ar dzīvokļiem jaunajos projektos pirmajā pusgadā Rīgā audzis par 31%

Analizējot Rīgas jauno projektu dzīvokļu darījumu skaitu 2019.gada pirmajā pusgadā, "Arco Real Estate" eksperti secinājuši, ka lielākā daļa darījumu (83%) notika cenu robežās no 40 000 līdz 130 000 eiro, bet vismazāk darījumu bija cenu amplitūdā no 200 000 līdz 250 000 eiro. Lielākais darījumu skaits šogad bija cenu robežās no 80 000 līdz 90 000 eiro, kamēr pirms gada visvairāk darījumu notika cenu amplitūdā no 70 000 līdz 80 000 eiro, bet 2017.gadā - no 60 000 līdz 70 000 eiro. Tie galvenokārt bija divu vai trīs istabu dzīvokļi Rīgas mikrorajonos, kā arī Rīgas centra perifērijā.