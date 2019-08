Sākta satiksmes drošības kampaņa "Nebrauc autā!"

Gatavojoties kampaņai, LVC sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija" veica pētījumu, kura ietvaros tika aptaujāti 1000 autovadītāji visā Latvijā vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

Vairāk nekā puse (56%) aptaujāto autovadītāju atzīst, ka mēdz pārkāpt CSN. Biežāk pārkāpumus pieļauj vīrieši - 56% saka, ka mēdz pārkāpt noteikumus. No aptaujātajām sievietēm noteikumu pārkāpumus atzīst 48%. Analizējot pārkāpumu intensitāti, ik dienu kādu no noteikumu pārkāpumiem pieļauj 14% respondentu. Tomēr lielākā daļa aptaujāto (25%) atzīst, ka pieļauj pārkāpumus dažas reizes gadā. Vismaz reizi nedēļā noteikumus pārkāpj 23% respondentu. Tikpat daudz (23%) aptaujas dalībnieku pārkāpj noteikumus dažas reizes mēnesī.

46% respondentu atzīst, ka, veicot apdzīšanas manevru, ir gadījies saprast, ka nav pietiekami labi novērtēta situācija uz ceļa. Tikai puse aptaujāto autovadītāju ir vienmēr pilnībā pārliecināti, ka zina, ko nozīmē horizontālie apzīmējumi uz ceļa (dažādas baltās svītras). 45% norāda, ka zinot to vairumā gadījumu.

Raksturojot toleranci pret CSN pārkāpumiem, vairāk nekā puse (59%) respondentu atzīst, ka ir pieļaujami pārkāpumi, ja to prasa situācija uz ceļa. Piemēram, jāpabeidz apdzīšana, nav iespējams laikus nobremzēt pirms luksofora vai nepieciešams iekļauties kopējā plūsmā. Tikai ceturtā daļa (25%) aptaujas dalībnieku uzskata, ka noteikumu pārkāpumi nav pieļaujami vispār.

LVC norādīja, ka lielāku toleranci pret pārkāpumiem izrāda gados jauni cilvēki. Piemēram, pārkāpumus par nepieļaujamiem atzīst tikai 13% aptaujas dalībnieku vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Savukārt 68% šīs vecuma grupas respondentu uzskata, ka pārkāpumi ir pieļaujami, ja to prasa situācija uz ceļa.

Runājot par to, kas autovadītājus atturētu no ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma veikšanas, 26% aptaujāto uzskata, ka uz ceļiem nepieciešams vairāk fotoradaru un videokameru, kas fiksē pārkāpumus, bet 20% aptaujāto uzsver, ka viņus nekas nespēs atturēt no pārkāpumu veikšanas un viņi turpinās braukt kā līdz šim.