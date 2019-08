Spītējot laika apstākļiem, LDz atzīmē simtgadi ar krāšņiem dārza svētkiem

Simtgades svinību ietvaros LDz ikvienam interesentam dāvāja muzikāli intelektuālu desertu dvēselei – vienas dienas dārza svētkus pašā pilsētas vidū. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīt dzelzceļa lomu kino, arhitektūrā un mākslā. Kinokritiķe Dita Rietuma un režisors Jānis Putniņš klausītājus priecēja ar stāstījumu “Vilcienvakte”, iepazīstinot ar dzelzceļu un vilcieniem kino industrijā – no Hičkoka līdz Skorsēzem; arhitekts Uldis Lukševics un kultūras fenomenu kritiķis Vents Vīnbergs iepazīstināja ar aizraujošiem faktiem par dzelzceļa pirmsākumiem Latvijas teritorijā un dzelzceļa arhitektūras piemēriem; savukārt Latvijas Nacionālā mākslas muzeja laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja, mākslas zinātniece Astrīda Rogule un multimediālā māksliniece Rasa Šmite lasīja lekciju par dzelzceļu mākslā - no industriālās revolūcijas līdz informācijas laikmetam.

LDz valdes priekšsēdētājs, prezidents Edvīns Bērziņš uzsver: “LDz ir mūsu valsts vienaudzis, kas bijis liecinieks gan labiem, gan ne tik labiem laikiem. Atjaunojot valstisko neatkarību, arī LDz darbiniekiem bija jāiegulda liels darbs, lai izveidotu uzņēmumu tādu, kāds tas ir šodien - spēcīgs, konkurētspējīgs, labi pārvaldīts un starptautiski atpazīstams uzņēmums. Tas viss bijis iespējams, pateicoties profesionāliem un patriotiskiem dzelzceļniekiem. Dzelzceļš nav nodalāms no mūsu ikdienas. Nebaidos pat apgalvot – dzelzceļš, dzelzceļa nozare ievelk. Un man ir prieks, ka cilvēki lepojas ar to, ka ir kaut kādā veidā saistīti ar dzelzceļu, ar to, ka strādā “Latvijas dzelzceļā” un ka ir dzelzceļnieki.”