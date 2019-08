Mērķis ir panākt, ka uz Latviju brauc tūkstošiem klasiskās mūzikas cienītāju

Liela loma šajā bija mūsu festivāla mākslinieciskajam vadītājam Martinam Engstrēmam, kurš ir klasiskās mūzikas pasaulē plaši pazīstama personība – gan kā Verbjē festivāla dibinātājs un direktors, gan pirms tam kā “Deutsche Grammophon” vadītājs. Līdz ar to – kad viņš zvana, mākslinieki ceļ klausuli. (Smaida.) Domāju, ka tas ir galvenais iemesls. Otrs iemesls ir dabiska ziņkāre vai ieinteresētība no mākslinieku puses. Jau esmu stāstījusi, ka visi Bavārijas Radio simfoniskā orķestra mūziķi balsoja par ierašanos Rīgā, un viņus bija aizķērusi vēlme apmeklēt Jūrmalu un iepriekšējā gada pieredze. Tādēļ programmu veidojām tā, lai viņiem koncerts būtu piektdienā un svētdienā, un pa vidu būtu iespēja iepazīties ar pilsētu. Līdzīgi bija ar Izraēlas simfonisko orķestri -, proti, mākslinieki izvēlējās braukt uz šejieni, jo viņiem ir interese. Varu atklāt, ka pēc festivāla pirmās nedēļas gan orķestris, gan solisti bija tik ļoti aizkustināti, atzīstot – viņi nekur nav tik sirsnīgi uzņemti kā šeit. Tā ka mēs tiešām ļoti piedomājam tādā ziņā, lai mākslinieki šeit tiktu uzņemti sirsnīgi, lai viņi gribētu te atgriezties, lai mūsu vārds izskan plašāk un lai arī citi mākslinieki uzzina to, ka – jā, šeit māksliniekus mīl un par viņiem rūpējas.