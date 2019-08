Latvijas Radio aicina parakstīt memorandu par finansējuma paaugstināšanas grafiku vidējam termiņam sabiedriskajiem medijiem

Kopējais finanšu pieprasījums satura stabilizācijai un 2019.gada sabiedriskā pasūtījuma izpildei plānotajā apmērā 2019.gada pēdējos četros mēnešos ir 129 046,1 eiro. Līdzekļus lūgts piešķirt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Savukārt, lai stabilizētu situāciju un nodrošinātu Latvijas Radio darbību, norādīts uz nepieciešamību atbalstīt 2020.gada budžeta prioritāro pasākumu, nodrošinot budžeta pieaugumu atlīdzībai un kapacitātes stiprināšanai 989 400 eiro apmērā 2020.gadā un 1,1 miljona eiro apmērā turpmākajos gados.

Lai stabilizētu situāciju un nodrošinātu Latvijas Radio darbību vidējā termiņā, Latvijas Radio informatīvajā ziņojumā norāda uz nepieciešamību Kultūras ministrijai sadarbībā ar NEPLP, Latvijas Radio un Latvijas Televīziju sagatavot memoranda projektu starp NEPLP, kultūras ministru un Ministru prezidentu par sabiedrisko mediju finansējuma paaugstināšanas grafiku atbilstoši Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs noteiktajiem 0,19% no iekšzemes kopprodukta, atsevišķi nosakot investīcijas un attīstībai nepieciešamo līdzekļu plānojumu.

Informatīvajā ziņojuma norādīts, ka stratēģijas īstenošana pilnā apmērā ir iespējama vienīgi tad, ja valsts budžeta finansējums Latvijas Radio tiek pakāpeniski palielināts atbilstoši Eiropas Savienības valstu vidējam rādītājam un Latvijas politikas plānošanas dokumentos noteiktajam. Latvijas Radio stratēģijas īstenošanai no pašu līdzekļiem plāno novirzīt ap 2,8 miljoniem eiro, pieņemot, ka, atbilstoši Saeimas lēmumam, Latvijas Radio iziešanai no reklāmas tirgus 2020.-2022.gados tiks piešķirts papildu valsts budžeta finansējums kopumā 8,9 miljonu eiro apmērā. Kopējais papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums stratēģijas īstenošanai četru gadu periodam ir 30 981 101 eiro. Lielāko papildu finansējuma daļu veido līdzekļi, kas nepieciešami Latvijas Radio ēkas Rīgā, Doma laukumā 8, kompleksai renovācijai, taču nepieciešamā finansējuma apmērs ir atkarīgs arī no tā, kāds renovācijas modelis tiks izvēlēts. Stratēģijas īstenošanai nepieciešamā finansējuma aplēses ir indikatīvas, un tās tiks precizētas ikgadējos budžeta pieprasījumos.