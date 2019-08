Rīgas svētku laikā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi

Jau no trešdienas plkst.22 līdz 19.augusta plkst.12 tiks slēgta 11.novembra krastmala, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalai paralēlā iela, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē. Kustība būs slēgta arī velorikšām, elektromobiļiem un zirgu pajūgiem.

No 16.augusta plkst.9 līdz pirmdienas plkst.20 satiksme tiks slēgta arī uz AB dambja.

No šodienas plkst.22 līdz pirmdienas plkst.12 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Tāpat no šodienas plkst.20 līdz pirmdienas plkst.12 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, 11.novembra krastmalai paralēlajā ielā, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē.

Savukārt no 16. augusta plkst.17 līdz svētdienas plkst.21 apstāties un stāvēt tiks liegts Kaļķu ielā, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam, Rīgas Tehniskās universitātes autostāvvietai. No sestdienas plkst.7 līdz svētdienas plkst.22 tas būs aizliegts arī Lucavsalas publiskajā autostāvvietā.

Apstāties un stāvēt būs liegts arī citviet pilsētā.

Tāpat jau no šodienas ir ierobežota visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Akmens tiltu. Ierobežojumi būs spēkā līdz pirmdienas plkst.20.

Savukārt 16.augustā no plkst.18.30 līdz plkst.20.30 un 17.augustā no plkst.11 līdz plkst.18 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Rīgas Brīvostas ēkas līdz Latvijas Nacionālajam teātrim.

18.augustā no plkst.13 līdz plkst.19 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Latvijas Nacionālajai operai, un no 17.augusta plkst.21 līdz svētdienas plkst.1 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu.

16.augustā, 17.augustā un 18.augustā plkst.20 tiks ierobežota visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Andrejostu sacensību laikā. Turklāt 17.augustā no plkst.11 līdz plkst.14 un 18.augustā no plkst.10.30 līdz plkst.17 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Mazās Daugavas akvatorijā pasākumu norises vietā.

Pilsētā var tikt noteikti arī citi satiksmes ierobežojumi.