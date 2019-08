No fotogrāfijas manī veras Edgars Pēcis, Miķeļa dēls. Pievilcīgs, stalts vīrietis, tērpies uniformā. Edgara dzīvība izdzisusi kara laikā, 1945. gada februārī, “Kurzemes cietoksnī”, bet viņa mirstīgo atlieku atrašanās vieta, līdzīgi kā tūkstošu citu Pirmā un Otrā pasaules karā kritušo karavīru atdusas vietas, līdz pat šai dienai nav zināma. Lai Edgara un citu karā kritušo karavīru tuvinieki varētu rast mieru un vīri beidzot tiktu pienācīgi apglabāti, militārās arheoloģijas entuziasti no darba brīvajā laikā ņem rokās lāpstas un, sekojot arhīva materiāliem vai mutiskām liecībām, dodas meklēt vietas, kur reiz izdzisušas karavīru dzīvības.

Latvijā ir vairākas meklēšanas vienības, kam doti skanīgi nosaukumi: “Leģenda”, “Patriots”, “Zvaigzne”. Pieredzes bagātākā no tām ir meklēšanas klubs “Leģenda”, ko 1999. gadā dibināja četri vīri: Viktors Lelis, Askolds Saulītis, Viktors Duks un Tālis Ešmits.

Ik gadu “Leģenda” veic vairākas ekspedīcijas, un katrā no tām piedalās ap 20 cilvēkiem. No 1. līdz 4. augustam Brocēnu novada Blīdenes pagastā norisinājās tā sauktā eksperimentālā nometne, kuras dalībnieku skaits bija lielāks nekā ierasts – ap 30. Ešmits norāda, ka interesentu skaits par nometnēm ir lielāks, nekā biedrība var uzņemt, kā iemeslu minot drošības apstākļus.

Runājot par nesprāgušās munīcijas likvidēšanu, meklēšanas vienība “Leģenda” izsaka visdziļāko pateicību Valsts policijai, kas allaž operatīvi reaģē uz izsaukumiem par atrastiem, nesprāgušiem kara laika lādiņiem. Tālāk šie lādiņi tiek nodoti sapieriem iznīcināšanai, tādējādi attīrot Latvijas zemi no mēmajiem, bet bīstamajiem kara lieciniekiem.

Nesenajā nometnē Brocēnu novada Blīdenes pagastā “Leģenda” kopā ar Brāļu kapu komiteju atrada un ekshumēja sešdesmit sešu 308. latviešu strēlnieku divīzijas karavīru pīšļus. Šī nometne īpaša ar to, ka, pateicoties rūpīgam pētnieku darbam, ir precīzi zināmi tur reiz notikušajā kaujā kritušo vārdi un uzvārdi. Tiešie radi atrasti jau 17 no viņiem, bet “Leģenda” aktīvi turpina meklēt radiniekus pārējiem kritušajiem. Ja jums ir kāda informācija, kur meklēt zemāk esošajā sarakstā minēto karavīru radiniekus, sazinieties ar biedrību “Leģenda” .

Ešmits piebilst, ka daudzi cilvēki Latvijā no ārvalstīm ierodas individuāli, lai meklētu ziņas par piederīgajiem, ko paņēmis karš.

Lai ilustrētu vienu no daudzajiem pazudušo dzīvesstāstiem, kas pēc vairākiem gadu desmitiem tomēr atrisināts, Ešmits min piemēru par diviem latviešu brāļiem – Arvīdu un Leopoldu, kas nākuši no Jēkabpils. Abi brāļi tikuši iesaukti Sarkanajā armijā, un kara laikā viens no brāļiem, Arvīds, kritis. Otram brālim, Leopoldam, izdevies atgriezties dzimtajā Jēkabpilī ar skumju ziņu – brālis Arvīds nošauts un turpat Krievijas tīrumos arī palicis.