Amerikāņu filma, kas atgādināja pasaulei par Dziesmoto revolūciju un Baltijas ceļu

Filmas iznākšanas laikā Baltijas ceļam bija apritējuši 18 gadi. Šogad - jau 30.

Nevardarbīgā protesta akcija, kurā divi miljoni cilvēku sadevās rokās un izveidoja 600 kilometrus garu dzīvo ķēdi cauri visām Baltijas valstīm, pie mums ir daudz apspriesta. Tā joprojām ir spilgtā atmiņā gan lietuviešiem, gan igauņiem. Bet citur pasaulē? Filma "The Singing Revolution" ("Dziesmotā revolūcija") piesaistīja lielu mediju uzmanību ASV un citviet, no jauna pievēršot pasaules uzmanību šai Baltijas vēstures lappusei. Daudzi ārvalstu skatītāji par baltiešu brīvības alkām (un to, kas vispār ir Latvija, Lietuva un Igaunija) uzzināja pirmoreiz.

Kāpēc amerikāņi uzņēma filmu par vairākus gadus seniem notikumiem Baltijā?

Amerikāņu kinorežisoru pāris Džeimss Tastijs un Morīna Kāsla Tastija 1999.gadā Tallinā pārcēlās uz dzīvi Tallinā, kur augstskolas studentiem pasniedza filmu veidošanu.

Viens no iemesliem, kāpēc viņi izvēlējos tieši Igauniju, - Džeimsa saknes ir tieši šajā valstī.

Džeimss Tastijs un Morīna Kāsla Tastija FOTO: Publicitātes foto

Divus gadus vēlāk pāris atgriezās Igaunijā - šoreiz Tastiji gan lasīja lekcijas studentiem, gan arī padziļināti sāka pētīt Dziesmoto revolūciju.

Viņi intervēja vairāk nekā simt cilvēkus un "izķemmēja" Igaunijas arhīvus.

2003.gadā Tastiji bija pieņēmuši lēmumu - viņi parādīs šo vēstures nodaļu visai pārējai pasaulei. Taču nācās pasteigties, jo 2004.gadā Igaunijā notika Dziesmu un deju svētki, ko pāris obligāti gribēja iekļaut savā filmā. Vilcināšanās gadījumā nāktos kinolentes plānus atlikt vēl par pieciem gadiem, kad notiks nākamie Dziesmu svētki.

Filmas "Dziesmotā revolūcija" uzņemšana FOTO: Publicitātes foto

Filmēšana notika 40 dienu garumā 2004.gadā. Kopumā visa filmas uzņemšana aizņēma četrus gadus, bet montēšana - vēl divus.

2006.gada nogalē filma beidzot bija pabeigta un debitēja kinofestivālā Tallinā. Aizkustinātā igauņu auditorija pēc filmas 15 minūtes aplaudēja, stāvot kājās.

Saskaņā ar filmas veidotāju aplēsēm, kinolenti redzējuši apmēram 20 miljoni cilvēku visā pasaulē.

Ko par filmu runāja pasaulē?

Tā kā filma iznāca Ziemeļamerikā, to recenzēja gana daudzi prominenti preses izdevumi, piemēram, "The New York Times", "The Hollywood Reporter" un "LA Times". Kino kritiķu recenzijās iekļautie spilgtie Baltijas vēsturisko notikumu apraksti iepazīstināja amerikāņus, kanādiešus un citu valstu iedzīvotājus ar notikumiem, kas risinājās no 1968. līdz 1991. gadam, tajā skaitā arī ar Baltijas ceļu.

"Padomju režīma laikā Igaunijas kultūra tika nežēlīgi apspiesta, taču ik pēc pieciem gadiem jūlijā tā plūda pāri malām, kad igauņi Tallinā sapulcējās Dziesmu svētkos," raksta "The New York Times" kritiķis Mets Zollers Seics. "Iedomājieties "Kasablankas" ainu, kurā francūži dzied "La Marseillaise", izrādot nepiekāpšanos vāciešiem, pareiziniet to tūkstoškārtīgi, un jūs tikai sāksiet iztēloties Dziesmotās revolūcijas spēku."