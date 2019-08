Raimonds Tiguls un Rīgas Doma zēnu koris gatavo jaunu koncertprogrammu

“Noskaņa, emocija, iedvesma, miers un harmonija. Komponists un lieliski izpildītāji, kuri neprasa komentārus. Mūzika, kas uzrunā jūs no Dziesmu svētku estrādes un koncertzālēm visā pasaulē. Skanējums, kas raksturīgs vienīgi Rīgas Doma zēnu korim,” par projektu saka kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents Mārtiņš Klišāns.

Rīgas Doma zēnu koris ir viens no visaktīvāk koncertējošiem kolektīviem. 2001. gadā tas tika novērtēts ar Lielo Mūzikas balvu. Pēc tam vairākas reizes RDZK ir ticis nominēts šim augstajam mūzikas novērtējumam, kā arī mūzikas ierakstu Gada balvai, bet saņēmis to ir par Uģa Prauliņa un RDZK projektu „Odi Et Amo”. Jau turpat divus gadu desmitus koris aktīvi iesaistīts vairākos Latvijas Nacionālās operas iestudējumos, ir piedalījies arī dramatisko teātru un pat baleta izrāžu muzikālajā noformējumā.