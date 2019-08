Rīgā atgriežas "Pink Floyd" veltījuma šovs

Viens no visu laiku pārdotākajiem un nozīmīgākajiem albumiem rokmūzikas vēsturē, "Pink Floyd" Rodžera Votersa albums “The Wall”, šogad svin 40 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam Brit Floyd ir sagatavojuši vienu no saviem vērienīgākajiem un iespaidīgākajiem veltījuma koncertiem, kur skanēs dziesmas gan no albuma “The Wall”, gan dziesmas no klasiskajiem albumiem “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals”, “The Division Bell” un daudziem citiem.