Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā diskutēs par kontroli uz ceļiem

Plānots, ka Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā piedalīsies Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes pārstāvis, SM Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns, CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks Jānis Liepiņš, VSIA "Autotransporta direkcija", VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvji, kā arī pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, to skaitā no vairākām auto asociācijām.