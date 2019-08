Jaunieši tikko pirktam auto piestiprina zagtas numurzīmes un dodas pavizināties

2. augustā trīs jaunieši no Cēsīm devās uz Siguldu, lai no kādas sievietes iegādātos sludinājumu portālā noskatītu automašīnu Volkswagen Golf. Jaunieši par 150 eiro nopirkuši automašīnu, taču mašīnai tūdaļ pēc pārdošanas nav tikusi veikta īpašnieku maiņa. Ņemot vērā, ka automašīnai nebija numurzīmes, jaunieši no citviet Siguldā novietotas Ford automašīnas nozaguši abas numurzīmes un tās piestiprinājuši pie sava jaunā spēkrata. Naktī uz 3. augustu jaunieši ar šo automašīnu devušies atpakaļ uz Cēsīm.