Zinātnieki un roboti apvieno spēkus: Vācijas parkā top inovatīvs paviljons

Neparastā dārza paviljona tapšanā darbojušās veselas divas pētnieku grupas - skaitļojošās modelēšanas un konstrukcijas institūta un būvinženierijas institūta speciālisti ar Štutgartes universitātes palīdzību izveidojuši inovatīvu paviljonu Heilbronas dārzkopības biennālei. Izmantojot bionikas jeb bioloģisku struktūru imitēšanas metodi, zinātnieki izstrādāja paviljona konstrukcijas. Proti, to pamatā ir dabiskas struktūras, materiāli un pat vizuālie efekti. Taču, kā atklāj amerikāņu arhitektūras laikraksts, šī būve vairāk imitē faunas jeb dzīvnieku, nevis floras jeb augu struktūras.

FOTO: ICD/ITKE University of Stuttgart

Paviljonu veido 60 savīti strukturāli komponenti no tādiem bioloģiskiem kompozītmateriāliem kā celuloze un hitīns, kas veido kukaiņu spārnus un eksoskeletu jeb kukaiņu ārējo čaulu. Šie materiāli ir ārkārtīgi izturīgi un efektīvi aizsargā no ārējās ietekmes, piemēram, krusas vai spēcīgām lietusgāzēm, turklāt šie materiāli ir organiski un nerada videi kaitīgas nogulsnes vai ķīmiskus savienojumus, kā to dara citi sintētiskie būvniecības materiāli.