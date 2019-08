No 2021.gada tiks ieviesta modernizēta reģionālā sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības sistēma

Iestādē norādīja, ka no 2021.gada plānoti būtiski uzlabojumi sabiedriskā transporta jomā, ieviešot vienotu biļešu tirdzniecības sistēmu un braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikācijas un veikto braucienu uzskaites sistēmu. Tādējādi pasažieriem tiks nodrošinātas mūsdienīgas biļešu iegādes iespējas braucieniem reģionālajos maršrutos, kā arī tiks precīzi uzskaitītas un identificētas personas, kuras saņem atlaides braucieniem sabiedriskajā transportā.

Līdz šā gada beigām tiks izstrādāta datu bāze, kurā uzrādīsies konkrēto pasažieru - braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju - aktuālie sociālie statusi, kas tiek ņemti par pamatu atlaides piešķiršanai. Tas nozīmē, ka republikas nozīmes pilsētas jau no nākamā gada, izsniedzot jebkuru identifikācijas rīku, ar ko var validēt savu braucienu, piemēram, eID karti, bankas karti vai personalizētu e-talonu, varēs pārliecināties, vai konkrētajai personai pienākas braukšanas maksas atvieglojumi. Tāpat šo informāciju jau no nākamā gada varēs pārbaudīt sabiedriskā transporta kontrolieri.

Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikācijas un veikto braucienu uzskaites sistēma nodrošinās, ka atlaide braucienam gan reģionālajā, gan pilsētas sabiedriskajā transportā tiek piešķirta tikai tiem iedzīvotājiem, kuri ir tiesīgi to saņemt. Tāpat ikviena persona, kuras braucienu daļēji vai pilnā apmērā apmaksā valsts, varēs redzēt, cik bieži un kādos maršrutos viņa ir braukusi. Pilsētas savā sabiedriskajā transportā šo sistēmu varēs ieviest jau no nākamā gada, bet reģionālajā transportā tā pilnvērtīgi darbosies no 2021.gada.