Pie Kosta Blankas uz sēkļa uzsēdies Baleāru salu prāmis

Vidusjūrā pie Kosta Blankas krastiem uz sēkļa uzskrējis Baleāru salu prāmis, kas no Maļorkas un Ivisas salām uz Spānijas cietzemi veda pasažierus un automašīnas. Incidents noticis piektdienas naktī netālu no ostas, un pašlaik visi 393 kuģa pasažieri jau ir nogādāti drošībā. Neviens no viņiem nav cietis.