17. augustā plkst. 13.00 “Krastu maču” atklāja “Sportland Slam Dunk” jeb konkurss bumbas triekšanā grozā no augšas. Tajā piedalījās un par galveno balvu –1400 eiro – sacentās Latvijas pārstāvis, viens no pasaules labākajiem dankeriem Kristaps Dārgais, Konors Bārts un Maksvels Pīrss no ASV, CJ Champion no Lielbritānijas, kā arī viens no spilgtākajiem dankeriem pasaulē Isaija Rivera un divkārtējais šī konkursa uzvarētājs lietuvietis Gedimins Žitlinsks.