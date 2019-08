Sezonas tendences grimos jeb, kas modē dekoratīvajā kosmētikā

“Vasarā, it sevišķi karstā laikā, svarīgi make-up saglabāt vieglu un censties izmantot produktus plānā kārtā, lai neradītu smaguma sajūtu uz sejas. Atbilstoši būtu vieglas tekstūras tonālie krēmi, krēmveida ēnas, lūpu krāsas kā spīdums un krēmveida vaigu ēnas.

“Ūdens noturīgie produkti karstās vasaras dienās ir "must have". Lai nebūtu jāuztraucās, ka make-up izplūdīs, it sevišķi, ja dienas laikā nākas svīst vai paradzēta pelde, izvēlies produktus – acu ēnas, zīmuļi, laineri, skropstu tušas, kas ir ūdens noturīgas. Galvenais vakarā kosmētiku tīrīt ar produktu, kas speciāli piemērots ūdens noturīgās kosmētikas noņemšanai.”