“Flash Racing Latvia” izcīna ilgi gaidītu uzvaru Ziemeļeiropas sešu stundu izturības braucienā

NEZ6H izturības čempionāts iesākās spraigi, un apņēmības pilni cīnīties par uzvaru trasē devās “Flash Racing Latvia” komanda, kurai diezgan pārliecinoši izdevās atrauties no konkurentiem jau pašā sacīkšu sākumā. Tomēr neviens no šīs sezonas posmiem nav noritējis bez interesantiem pavērsieniem, un arī “Riga Summer Race” nebija izņēmums. Sacensību laikā trasē vairākas reizes parādījās dzeltenie karogi, kas ļāva “Flash Racing” atrauties no konkurentiem. Otro vietu sīvā cīņā ieguva “Skuba Racing Team”, trešajā vietā “DHL Racing Team” komanda no Lietuvas, kuras sastāvā startēja arī 18 gadus vecais Valters Zviedris.