Dārzkopības entuziastiem: Dabas muzejā būs skatāma tomātu izstāde

Izstādē piedalīsies Dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts” biedri no dažādiem Latvijas novadiem un ilggadējie sadarbības partneri – zemnieku saimniecība „Neslinko”. Tās kolekcionāri piedāvās apskatīt sen zināmas un iemīļotas tomātu genofonda šķirnes. Valdis Pūliņš no Talsiem izrādīs savu jauno tomātu kolekciju, tostarp daudzveidīgos ķiršu tomātus. Valmieras nodaļu izstādē pārstāvēs Natālja Zeltiņa ar savu karalisko tomātu kolekciju. Linda Grotupe no Rīgas pārsteigs ar pūkaino un zaļo tomātu šķirnēm, bet biedrības jaunākā kolekcionāre Darja Jurjeviča prezentēs melno tomātu šķirnes.