Saulrieta koncerti Mārupē: aicina grupa "Opus pro"

Koncertu turpinās viena no populārākajām latviešu rokgrupām "Opus Pro". Savulaik uzstājusies kopā ar tādiem pasaules mūzikas grandiem kā "Whitesnake", "ZZ Top" un Bjorka. Vēl joprojām populāras ir tādas "Opus Pro" dziesmas kā "Rozā lietus", "Es un tu", "Šonakt", "Mīļā" un "Brīvību Baltijai".

Koncertā līdz šim uzstājušās tādas pašmāju mūzikas zvaigznes, kā "RIGA REGGAE", "Bad Habits", Čipsis un Dullais, "KEKSI", "Carousel", "Rahu the Fool", "My Radiant You", "Oranžās brīvdienas" un "Dzelzs vilks", kad tika piedzīvots apmeklējuma rekords – vairāk nekā 2000 koncerta apmeklētāju. Vairāk informācijas par koncertiem aktīvās atpūtas JIP Mārupīte "Facebook" lapā, kā arī saulrietakoncerti.lv