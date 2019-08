Bibliotēka: Pasaku lasīšanai ir loma personības izaugsmes procesā

“Man šķiet, ka mēs par maz novērtējam klasisko pasaku lomu cilvēka dzīvē, meklējot lasāmvielu mūsu bērniem,” saka Kārina Pētersone, Latvijas Nacionālas bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore. “Pasakās ir iebūvēti pasaules attiecību arhetipi. Caur tām mēs no paaudzes paaudzē saņemam vērtīgus dzīves modeļus, un man ir mazliet bail, ka, pārtraucot lasīt pasakas, mēs nepazaudējam to gudrību, kas nāk no senām krātuvēm.