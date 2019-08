Kafija un vilnas džemperis. Saruna ar festivāla "Re Rīga!" viesiem - "Trīs vīri no ziemeļiem"

Laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāla "Re Rīga!" laikā būs skatāma ziemeļvalstu trio "The Nordic Council" pirmā kopīgā izrāde “Three Men from the North” (Trīs vīri no ziemeļiem). Tā ir izrāde par neveiklu sajūtu. Par smaga darba dienām, tradīcijām un paradumiem, kā arī par kafiju un - kāpēc gan ne? - adītiem vilnas džemperiem! Izrāde balstās tradīcijās un nostalģijā, ko radījušas laikmetīgā cirka iemaņas. Izrāde jau 20. augustā.