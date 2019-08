Aicina uz koncertprogrammas "Ķeniņš un vēstules" pirmatskaņojumu

Programmā “Ķeniņš un vēstules” iekļauti četri jaundarbi (Dž. Adamss, N. Dotrijs, Dž. De Kristofaro, G. Fārs), ar panākumiem atskaņotais koncerta centrālais skaņdarbs ­– T. Ķeniņa “Concertante”, kā arī jaunās latviešu komponistes A. M. Burves kompozīcija “Ceriņš, zvaigzne un pelēkbrūnais putns.” Ņemot vērā to, ka šādam oriģinālsastāva trio (flauta, sitaminstrumenti, klavieres) vēl nav plašas repertuāra izvēles iespējas, vairums koncerta skaņdarbu radīti dažādu kombināciju duetiem, un tikai vienā no skaņdarbiem visi trīs instrumentu pārstāvji apvienojas kopīgā ansamblī. Savukārt starp programmas skaņdarbiem mūzikas pētnieks Dāvis Eņģelis ne vien lasīs paša Ķeniņa rakstītas un Ķeniņam adresēto vēstuļu fragmentus, bet arī sniegs komentārus par XX gadsimta Eiropas vēstures kontekstu.

“Ir būtiski zināt savas tautas vēsturi, un komponists Tālivaldis Ķeniņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas nesis Latvijas vārdu pasaulē jau kopš 1945. gada – gan viņa Francijas pieredze, gan vēlāk ilggadīgā dzīve Kanādā ir veicinājusi latviešu mūzikas vēstures daudzpusību, balstītu uz Jāzepa Vītola liktajiem pamatiem. Vairāki no koncertprogrammā iekļautajiem skaņdarbiem burtiski ir T. Ķeniņa sarakstes partnera atspoguļojums – O. Mesiāna, H. Pavasara un paša Ķeniņa darbi, taču pārējiem ir pastarpināta un drīzāk simboliski ilustratīva loma Ķeniņa biogrāfijas atklāsmē. Ķeniņš bija izteikti laikmetīgs, līdz ar to arī vairums koncertprogrammā iekļauto kompozīciju atbilst modernisma stilistikai, kurā saklausāma gan aleatorika, gan minimālisms, kā arī bagātīga ritma un harmonijas valoda,” stāsta Liene Denisjuka-Straupe.