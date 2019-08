Latvijā septiņos mēnešos likvidēti vairāk nekā 18 000 uzņēmumu

No šogad likvidētajiem uzņēmumiem vairākumam piemērota vienkāršota likvidācija un lielākā daļa jeb 94,9% ir SIA. Vairumam jeb 70,6% uzņēmumu pirms likvidācijas bija reģistrēti nodrošinājumi, savukārt 63,2% no šogad likvidētajiem uzņēmumiem pirms likvidācijas bija apturēta saimnieciskā darbība, bet 34,1% uzņēmumu likvidācijas brīdī bija nodokļu parāds.

"Lursoft" dati arī liecina, ka 6% no šogad likvidētajiem uzņēmumiem bija iesnieguši pārskatus par 2018.gadu. No visiem šogad likvidētajiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši 2018.gada pārskatus, 50,5% apgrozījums bija 0 eiro, 26,4% dalībnieks bija ārvalstnieks, bet 27% likvidēto uzņēmumu dalībnieku pieder daļas arī citos uzņēmumos.

Starp šogad likvidētajiem uzņēmumiem 13 ir šogad reģistrētas kompānijas, lai gan vidējais šogad likvidēto uzņēmumu vecums ir deviņi gadi, kuru laikā šie uzņēmumi ir nodarbinājuši vairākus simtus darbinieku, nomaksājuši nodokļos tūkstošiem eiro. Tajā pašā laikā nedaudz vairāk kā 2% no šogad likvidētajiem uzņēmumiem reģistrēti pēdējo triju gadu laikā.

"Lursoft" pārstāvji arī atzīmēja: lai izpildītu "Moneyval" ziņojumā sniegtās rekomendācijas un uzlabotu situāciju naudas atmazgāšanas novēršanas jomā Latvijā, Uzņēmumu reģistrs ir sācis automatizēti izslēgt ekonomiski neaktīvās kapitālsabiedrības no reģistra. Piemēram, 14.janvārī vienas dienas laikā likvidēti 6645 uzņēmumi, 13.februārī - 3408, 29.martā - 749. Šajās trijās dienās vien likvidēta vairāk nekā puse no visiem šogad septiņos mēnešos likvidētajiem uzņēmumiem. Vienkāršotas likvidācijas kārtībā no reģistra izslēgtas augsta riska komercsabiedrības, kas nav atklājušas patiesos labuma guvējus, kā arī neaktīvie uzņēmumi.