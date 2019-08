BAM tomēr esot izrādījies veiksmīgs projekts

Grandiozās būves celtniecība tika uzsākta pirms 45 gadiem vēl PSRS naftas buma laikos, bet pabeigta 1984. gadā. BAM esot ne tikai atpelnījusi kapitālieguldījumus, bet kļuvusi par vienu no Krievijas ekonomikas attīstības veicinātājām. Maģistrāles celtniecības mērķis, no vienas puses, bija veicināt Tālo Austrumu reģiona attīstību, bet, no otras puses, stiprināt valsts militārās spējas.