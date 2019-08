Latvijā dibinātais uzņēmums "Brain Games" nopircis lietuviešu "New Media Publishing"

"New Media Publishing" pirkums ievērojami paplašinās "Brain Games" vairumtirdzniecības sortimentu. Turklāt tas jau gadiem ir bijis vadošā galda spēļu uzņēmuma "Brain Games" lielākais klients Lietuvā un pērn arī ieguva Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Nameja balvu" kā labākais Latvijas partneris Lietuvā.

"Brain Games" darbojas tirgū nu jau 15 gadus, un pērn tā kopējais grupas apgrozījums bija 3,7 miljoni eiro. Nopērkot "New Media Publishing", uzņēmuma Baltijas biznesa portfelim provizoriski tiek pievienots 1,3 miljonu eiro apgrozījums.

"Jau pirms uzņēmuma pirkuma "Brain Games" izplatīja Baltijā, arī Lietuvā ražotās galda spēles. Nopirkām "New Media Publishing", jo tas ideāli papildina mūsu veikalu tīklu - "Brain Games" būs tuvāk gala patērētājiem un mēs varēsim vēl aktīvāk piedalīties Lietuvas galda spēļu kultūras veidošanā. Turklāt tas arī palīdz mums paiet pāris soļus tuvāk mūsu vīzijas īstenošanai - lai galda spēles kļūtu par vienu no populārākajiem hobijiem Baltijā. Pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem, Latvijā populārākās galda spēles - dambrete, šahs - ir gandrīz 70% mājsaimniecību. Vēlamies rosināt interesi arī par citām spēlēm, tāpēc mūsu veikalos ir pieejamas vairāk nekā 2000 dažādas spēles," stāsta "Brain Games" SIA izpilddirektors Raivis Kalniņš.

Pērn Eiropai piederēja 37% kopējās spēļu tirgus daļas, kam sekoja Ziemeļamerika, Āzija, Tuvie Austrumi un Dienvidamerika. Eiropā izplatītākās ir klasiskās un uz ekonomikas tematiku orientētās spēles. Pēc "Technavio" pētījuma, galda spēļu bizness globāli palielināsies par 5,17 miljardiem ASV dolāru laika posmā no 2019. līdz 2023. gadam. Tas nozīmē, ka spēļu bizness palielinās tirgus daļu vairāk nekā divas reizes, sasniedzot vairāk nekā 12 miljardu ASV dolāru vērtību 2023. gadā.

Viena no "Brain Games" grupas uzņēmuma "Brain Games Publishing" izdotajām un Latvijā radītajām galda spēlēm ICECOOL ir ieguvusi arī plašu atpazīstamību pasaulē, iegūstot vairāk nekā 20 starptautiskas godalgas, tajā skaitā 2017. gadā iegūta visprestižākā galda spēļu balva "Gada labākā spēle" ("Spiel des Jahres") bērnu spēļu kategorijā. ICECOOL kopumā tiek tirgota vairāk nekā 40 pasaules valstīs.

Pēc pirkuma "Brain Games" piederēs 12 veikali. Divi veikali Latvijā (Rīgā), trīs Igaunijā (Tallinā un Tartu) un septiņi veikali no "New Media Publishing" nopirkšanas, kuru veikali "Galvosukiu Pasaulis" Lietuvā atrodas Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Panevēžā un Šauļos. Turklāt spēles ir iespējams iegādāties arī "Brain Games" un "Galvosukiu Pasaulis" internetveikalos.

Tālākie plāni, līdz ar apvienošanos ar "New Media Publishing", ir - nodrošināt uzņēmuma veiksmīgu darba turpināšanu, integrēt komandu, mācīties no uzņēma un dalīties ar vēl labāku sortimentu, kā arī uzturēt klientu servisu augstā līmenī. Piemēram, plānā ir ieviest "New Media Publishing" veikalos "Brain Games" veiksmīgi funkcionējošo pakalpojumu "neiepatikās - apmaini" un mūža garantijas piedāvājumu.