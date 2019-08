Kazāks: "PNB bankas" darbības apturēšanai būs maza vai nekāda ietekme uz Latvijas finanšu sektoru

"Jau ceturtdien, 15.augustā, Latvijas Banka atslēdza "PNB banku" no maksājumu sistēmām, līdz ar to nauda no bankas aizplūst nevarēja. Jebkāda ietekme uz finanšu sektoru līdz šim nav pamanīta, visticamāk, arī turpmāk tā būs nekāda vai ļoti maza, jo "PNB banka" veidoja tikai 3% no banku sistēmas aktīviem," skaidroja Kazāks.