Enduro sprinta dalībnieki pierūcinās sporta kompleksu "333"

Kā atzīst sacensību organizators, pieredzējušais enduro sportists Lauris Ermanis ("Motosports RT"), pagājušajā gadā nebija viegli, jo sacensības šajā trasē tika rīkotas pirmo reizi. "Vēl nebijām iepazinuši zemju īpašniekus, Rīgas mežus, infrastruktūru, tāpēc pagājušajā gadā gāja raibi, bet sportistiem un skatītājiem sacensības patika. Iepazinu Rīgas mežzini un ar Rīgas mežu uzņēmumu saistītos cilvēkus, viņi savukārt redzēja, ka esam civilizēti cilvēki, braucam pa trasē izvietotajām zīmēm un to, ka neesam tie, kas mežus izbraukā krustu šķērsu, tādēļ šogad apstiprinājumu un saskaņojumu saņēmu ātrāk, atliek tikai rīkoties," stāsta Lauris Ermanis. Runājot par trasi, sacensību organizators pastāstīja, ka pārbrauciens būs līdzīgs kā pagājušajā gadā, taču šogad tas ies pretējā virzienā. Viena apļa garums aptuveni 25 kilometri, ieskaitot speciālos testus. "Gribētos pārbraucienu uztaisīt daudz interesantāku, bet, ņemot vērā Rīgas mežus un privāto mežu īpašniekus, nav tik viegli izveidot to kā gribētu. Līdz ar to tas vedīs pa meža stigām un takām, kas jau ir iezīmētas kartē. Vairāk piestrādāsim pie ātruma testiem, izveidojot tos vēl interesantākus un nedaudz garākus," atklāj organizators.