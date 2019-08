"Skaņu mežā" ar audiovizuālu projekciju un lāzeru šovu projekts "patten"

Interneta žurnāls Drowned in Sound, recenzējot viņa izdevniecībā No Pain In Pop publicēto debijas albumu „GLAQJO XAACSSO”, par "patten" raksta sekojoši: „Par viņa pagātni, tagadni un nākotni ir zināms visai maz – pat viņa īstais vārds ir mīklains, taču tā vietā viņš savu abstrakto tēlu veido ar aizraujošas elektronikas palīdzību visdažādākajās šādas mūzikas formās. [..] Tā vietā, lai minētu, kas viņš ir un no kurienes viņš nāk, vajadzētu vienkārši atzīmēt, cik uz nākotni vērsta un žilbinoša ir viņa parādīšanās mūzikas pasaulē. Līdzīgi kā producenti Burial un Zomby, viņš labprāt ļauj savai mūzikai runāt pašai par sevi.” Arī medijs Resident Advisor rakstīja, ka albums savaldzināja elektroniskās mūzikas pasauli un ka tam nav nekādu konceptuālu barjeru. Kritiķis Patriks Felons to nodēvēja par „krāšņu mīklu, kas neaicina sevi atminēt”.