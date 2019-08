Ventspilī koncertēs čellists Olivers Koutss

No oriģināliem salīdzinājumiem un epitetiem, runājot par Oliveru Koutsu un viņa radīto mūziku, nevairās arī citi. ““Aphex Twin” līmeņa mūzikas guru, kurš pārlaicīgo pārvērš elektroniskajā mūzikā”, jūsmojis žurnāls “The Fader”, bet Lielbritānijas Karaliskās filharmonijas biedrība viņam 2011. gadā piešķīra Jaunā mākslinieka “izlaušanās” balvu par “vienu no otras atšķirīgām un aizrautības pilnām performancēm” un “jaunas publikas piesaistīšanu klasiskajai mūzikai”. Pēdējā frāze biedrības pateicībā mūziķim jo spilgti paskaidro vienu no globālajām tendencēm mūzikā Rietumu pasaulē pēdējo vismaz desmit gadu laikā. Proti, akadēmiski skoloti, klasisku, konservatīvu muzikālo izglītību ieguvuši, apdāvināti un pat supertalantīgi mūziķi arvien biežāk pārkāpj žanru, vispārpieņemtās uzvedības un mākslas robežas. Arī Olivers Koutss ir viens no tiem – ar vienu kāju klasiskajā, ar otru visās citās iespējamajās mūzikās. Viņa radošās dzīves gājumā ir ieraksti gan no sadarbības ar Tomu Jorku (Thom Yorke), grupu “Radiohead”, Dīnu Blantu (Dean Blunt), gan Teriju Railiju (Terry Riley) un Stīvu Reihu (Steve Reich). Mūziķis ierakstos izdevis savu oriģinālmūziku, kā arī ieskaņojis Džona Lutera Adamsa (John Luther Adams) “Debesu himnas”. Viņš uzstājas ne vien festivālos “Big Ears”, “OFF” un “Le Guess Who”, bet arī Elbas filharmonijā, “Southbank” centrā un citās koncertzālēs.