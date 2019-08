Pagarināta festivāla "Printmaking In" izstāde "Nomales intimitāte"

Festivāla tēma izvēlēta iedvesmojoties no Jāņa Rokpeļņa dzejoļa rindām “Mīlestībai nav nomales.” Festivāla tēmas mērķis ir meklēt ceļu uz savu centru, atklātību, jutīgumu un intimitāti, neatkarīgi no atrašanās vietas. Festivāla izstādes un pasākumi izaicina auditoriju piedzīvot gan garīgu, gan miesisku mākslas pieredzi. Izstāde “Nomales intimitāte” ir viens no centrālajiem festivāla pasākumiem, tajā piedalās mākslinieki no Baltijas valstīm: Peeter Allik (Igaunija), Aina Bikše (Latvija), Toomas Kuusing (Igaunija), Justīne Lūce (Latvija), Svens Neilands (Latvija) un Marta Vosyliute (Lietuva). Baltijas mākslinieku izstāde ar šādu pašu nosaukumu notiek arī Entla teātra izstāžu zālē Pērnavā, Igaunijā. Izstāžu kuratori Ieva Nagliņa (Latvija) un Als Paldroks (Igaunija).