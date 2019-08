EK noraida Džonsona prasību atteikties no pagaidu risinājuma Īrijas robežas jautājumā

Kopš stāšanās amatā pagājušajā mēnesī Džonsons uzstāj, ka Lielbritānija no ES aizies 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai vienošanās par izstāšanos no bloka būs panākta vai ne, un uzdevis aktivizēt gatavošanos bezvienošanās "Brexit".