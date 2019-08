Audi klāstam pievienojas viens no ātrākajiem universāļiem pasaulē

RS 6 Avant jau no pirmā acu skatiena ir atpazīstams kā Audi, taču ar sērijveida A6 Avant tam ir maz kopīga, jo izņemot priekšējās durvis, jumtu un bagāžas nodalījuma vāku, eksterjers ir veidots pilnībā no RS modeļiem paredzētām detaļām. Tāpat auto ir priekšējās gaismas no A7 modeļa sērijas ar RS LED matricu un lāzergaismām, un ar tumšākiem ietvariem. Tāpat virsbūve ir par 40 mm platāka, un sportisko dabu vēl vairāk izceļ 22 collu riteņi, kas gan nav bāzes aprīkojumā.

Pateicoties 48 voltu galvenajai elektriskajai sistēmai, divu turbīnu V8 dzinējs apvieno maksimālu veiktspēju ar augstu efektivitāti. Daļējā hibrīda sistēma (MHEV) sastāv no siksnas ģeneratora–startera. Ja autovadītājs, braucot ātrumā no 55 līdz 160 km/h, atlaiž akseleratora pedāli, braukšanas pārvaldes sistēma izvēlas vienu no divām iespējām – atkarībā no braukšanas situācijas un Audi Drive Select uzstādījumiem jaunais RS 6 Avant atgūst enerģiju vai līdz pat 40 sekundēm brauc ar izslēgtu dzinēju. Ikdienas braukšanas apstākļos tādējādi iespējams panākt degvielas ietaupījumu līdz pat 0,8 litriem uz 100 kilometriem.