Ceļvedis: Kurbads, nēģu svētki, Baltijas ceļš 30, Vegānu festivāls u.c.

Aicinām ikvienu 24. augustā svinēt XVIII Carnikavas Nēģu svētkus un labi pavadīt laiku "Nēģu lustēs" Carnikavas parkā, bet baudījumu dvēselei rast "Iedvesmas piestātnē" Gaujmalā. Jau no paša rīta Carnikavas centrā darbosies amatnieku tirdziņš, atrakcijas bērniem, bet Carnikavas Sporta kompleksā - sportiskas aktivitātes. Uz galvenās skatuves - Nēģu lustes parkā - norisināsies nēģu kūkas meistarklase ar Ilzi Briedi un Roberto Meloni, nēģu un arī nēģu suši ātrēšanas sacensības, un, protams, neiztrūkstošā nēģu zupas baudīšana, kas vārīta 400 litru lielā katlā. Programma.

“Alus darbnīca Aldaris” vasaras izskaņā aicina visus interesentus uz Urbānajiem dārza svētkiem, kas notiks šā gada 24. augustā no plkst. 15.00 līdz 20.00 darbnīcas pagalmā, Tvaika ielā 44. Viesiem būs iespēja ne tikai baudīt mūziķu priekšnesumus un alus plašo sortimentu, bet arī iesaistīties pašiem, piemēram, piedaloties radošajās darbnīcās vai pagatavojot sev maltīti.

Šogad ESFA sacensības pirmo reizi notiks ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijas reģionā kopumā. Sacensību Latvijas posms no 23. līdz 25. augustam norisināsies Rīgā, Tallinas ielas kvartālā un Latvijā pirmajā street food pastāvīgajā rezidencē Angārā. 23. augustā Tallinas ielas kvartālā un Angārā publikai būs iespēja iepazīties ar sacensību dalībniekiem. 24. augusts, sestdiena, būs galvenā sacensību diena, kurā žūrija vērtēs katra dalībnieka labākos konkursam pieteiktos street food ēdienus, kā arī pasākuma apmeklētājiem būs iespēja noteikt balvas “Tautas favorīts” uzvarētāju, balsojot par savu iecienītāko street food ēdinātāju. Visbeidzot, svētdien, 25. augustā, notiks rezultātu paziņošana un lielā apbalvošanas ceremonija.

Ceturtajā “Rīgas Street Food garša” pasākumā, kas norisināsies rīt, 22. augustā, pilsētas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti uz lielākajām vārda dienas svinībām – Toms Grēviņš ar ģimeni aicina uz dēla Everta vārda dienas ballīti Jaunajā Teikā. Gaviļnieks ir izvēlējies pūķu tematiku, un tam par godu īpašais vakara viesis ir neviens cits kā grupa Ewert and The Two Dragons.