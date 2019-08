Izrāde par Koko Šaneles dzīvi

Šanele bija pretrunīga personība. Maza, trausla sieviete, kam piemīt dzelzs raksturs; nākusi no viszemākajiem slāņiem, viņa izcīnīja karaļnamu pārstāvju un pirmo lēdiju atzinību; kolaboracioniste, taču vienlaikus arī Francijas lepnums; aprēķinātāja un darījumu sieviete, bet arī dāsna mecenāte; nesaudzīga pret ienaidniekiem un konkurentiem, viņa tomēr prata mīlēt un piedot.

Izrādes darbība sākas ar epizodi, kurā Šanele (viņai tolaik ir jau 70 gadu!) atgriežas no trimdas un parāda savu jauno kolekciju, ko publika izsvilpj. Ir beidzies Otrais pasaules karš, un 1947. gadā modes pasauli ar savu New Look ir iekarojis Kristiāns Diors, piedāvājot romantisku, trauslu, ziedam līdzīgu sievieti – pavisam citādu, nekā redzēja un rādīja Koko Šanele. Taču viņa nepadevās un, atbildot uz negatīvo kritiku, radīja savu slaveno kostīmu, kas vēl aizvien asociējas ar Šaneles vārdu un nevainojamu stilu.