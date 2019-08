"Jumava" atkārtoti izdod Līgaus Blauas grāmatu "Vija Artmane. Sirdī palikušie"

"Desmit gadus pēc grāmatas iznākšanas, otrreiz to izdodot Vijas Artmanes 90 gadu jubilejā, viņas toreizējos stāstus par viņai īpašajiem skatuves un filmu partneriem papildina to cilvēku atmiņas, kuriem Vija gan tolaik, gan vēl arvien ir īpaša un sirdī palikusi," par jauno izdevumu saka Līga Blaua.

"Nevar saprast, no kurienes viņai, vienkāršai meitenei, bez tēva lielā pieticībā augušai, nāca tāda izsmalcinātība. Var teikt, kā no gaisa nokritusi. Viņā bija tas ļoti īpašais, kas atšķīra viņu no citām aktrisēm un pacēla tām pāri," tā gleznotāja Džemma Skulme.