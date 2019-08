Jauna grāmata. Marija Montesori “Bērns ģimenē”

"Mainot lomu savā dzīvē, no mammas pārtopot par pedagogu, es atveru šo grāmatu un lasu rindas, kuru iepriekš, šķiet, tajā nebija. Grāmata ir pamudinājums rīkoties, kuru izlasot jūs no jauna ieraudzīsiet bērnus, jums būs iespēja paraudzīties pasaulē ar bērna acīm un saprast, par ko runā Marija Montesori ar vārdiem: “Apmāci mācot, nevis labojot.” Šajā grāmatā izklāstītās idejas radīs jūsos cieņu pret bērnu un viesīs ticību viņa spējām. Ir grāmatas, kuras gribas pārlasīt daudzkārt, atklājot arvien jaunus horizontus. “Bērns ģimenē” ir viena no tām," tā raksta Aļona Zmitroviča, Latvijas Montesori fonda valdes priekšsēdētāja, “Montessori Institute Latvia” dibinātāja, “Starptautiskās Montesori pirmsskolas Rīgele” vadītāja.