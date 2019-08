Baltijas ceļa trīsdesmitgades atceres pasākumu dēļ ierobežos satiksmi Lucavsalas apkārtnē

No 23. augusta plkst. 7 līdz 24. augusta plkst.1 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lucavsalas ielā, posmā no tirdzniecības centra "Kesko Senukai Lucavsala" un Laivu ielā.

Savukārt no 23.augusta plkst.17 līdz 24.augusta plkst.1 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lucavsalas ielā, posmā no Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas apļa līdz tirdzniecības centram "Kesko Senukai Lucavsala".

Tāpat no 23.augusta plkst.23.30 līdz 24.augusta plkst.00.30 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai. No 21.augusta plkst.7 līdz 24.augusta plkst.18 tiks slēgta arī transportlīdzekļu piekļūšana Lucavsalas laivu piestātnei.