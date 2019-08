Koalīcijā spriež par PVN samazināšanu gaļai, pienam, maizei un olām

Viņš atzina, ka samazinātās PVN likmes piemērošana gaļai, pienam, maizei un olām varētu stimulēt šo preču patēriņu, mazināt ēnu ekonomiku, it sevišķi svaigas gaļas tirgū un būtu atbalsts vietējiem ražotājiem, kuriem būtu daudz izdevīgāk svaigo gaļu un piena produktus piegādāt tirgū. Taču, no otras puses, bažas rodas, ka tādējādi varētu samazināties ieņēmumi valsts budžetā.

Latvijas Lauksaimniecība universitātes (LLU) rektore profesore Irina Pilvere teica, ka 5% PVN likmes Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem rezultatīvi rādītāji ir labāki nekā sākotnēji gaidīts. Lai arī sākotnē tika pieļauts, ka nodokļu ieņēmumiem valsts budžetā teorētiski vajadzētu samazināties, tā nebija, jo vairāk uzņēmumu "iznāca" no ēnu ekonomikas un galarezultātā nodokļu ieņēmumi budžetā pat pieauguši. Arī augļu un dārzeņu patēriņš ir palielinājis, līdz ar to arī nozares uzņēmumu apgrozījumam ir tendence augt. Tādējādi uzņēmumi kļūst stabilāki un ir spējīgi maksāt augstākas algas saviem darbiniekiem.

Vienlaikus Bērziņš atgādināja, ka dārzeņu raža un līdz ar to cenas ir atkarīgas no laika apstākļiem. Laika apstākļu dēļ iepriekšējos divos gados bijusi zemāka ražība ne tikai Latvijā, bet citās Eiropas valstīs, tādēļ dārzeņu cenas pieauga. Viņš arī pauda bažas, vai izdosies sasniegt PVN nodokļa maksātāju skaita pieaugumu dārzeņu sektorā, kas ir viens no samazinātās PVN likmes ieviešanas nospraustajiem mērķiem. Nopietnāka mēroga saimniecību, kas ražo produkciju pārdošanai nevis pašpatēriņam, skaits Latvijā ir salīdzinoši neliels.