Igaunija "Oskara" balvai izvirzīs kopīgi ar Latviju producēto dokumentālo filmu "Nemirstīgie"

Latvijas un Igaunijas kopīgi producētajā dokumentālajā filmā "Nemirstīgie", ko veidojusi režisore no Sanktpēterburgas Ksenija Ohapkina, vēstīts par cilvēkiem, kurus mūsdienu Krievijā audzinājusi propaganda. Filma uzņemta tālos Krievijas ziemeļos - industriālajā Apatītu pilsētā, kas izaugusi no Gulaga nometnes režīma, un tās stāsts atsedz mehānismu, kas pamudina cilvēkus labprātīgi noliegt savu personību un kļūt par izmantojamu resursu valsts rokās. Šo pilsoņu galvenais mērķis ir atdot savu dzīvi Tēvzemei, tādējādi sasniedzot nemirstību. Režisores neuzmācīgais, bet prasīgais skatījums atklāj "sistēmu" darbībā šķietami visnevainīgākajās ikdienas situācijās un liek uzdot jautājumu par to, kas šādos apstākļos notiek ar cilvēku brīvo gribu un pašnoteikšanos.