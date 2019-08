Nejauši norīta zivs asaka caurdur vīrieša zarnas

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “The New England Journal of Medicine” , izmeklēšanas laikā slimnīcā noskaidrojās, ka vīrietim ir neliels drudzis un sāpes vēdera lejasdaļā. Pacients ārstiem pastāstīja, ka dienā, pirms sākās sāpes, viņš ēdis zivi.

Vīrietim tika veikta operācija, kuras laikā ārsti no viņa zarnas izvilka 2 centimetrus garu zivs kaulu, kas bija caurdūris tievās zarnas sieniņu.

Lai izdziedētu pacientu, ārstiem nācās izgriezt daļu no viņa tievās zarnas. Pēc tam pacientam tika iedotas arī antibiotikas, lai izvairītos no infekcijas. Vīrietis atkopās, un jau pēc astoņām dienām tika izrakstīts no slimnīcas.